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Бонуччи и Игуаин – самые высокооплачиваемые игроки серии A

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи и форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин возглавили список самых высокооплачиваемых игроков итальянской серии A.

По данным издания Gazzetta dello Sport, зарплата Бонуччи составляет чуть мене восьми миллионов евро, однако с учетом бонусов по итогам сезона она может вырасти до десяти миллионов. В то время как Игуаин зарабатывает 7,5 миллиона в год.

Далее расположился форвард «Ювентуса» Пауло Дибала (7 миллионов), а четвертое место поделили полузащитник чемпионов Италии Дуглас Коста (6,5) и голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма (6,5).

Среди тренеров с большим отрывом лидирует Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» с зарплатой в семь миллионов евро в год. На втором месте бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, который с этого сезона зарабатывает в «Интере» четыре миллиона евро.

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