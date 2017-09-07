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Руслан Патеев: В «Химках» практически полностью сменилась команда

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Центровой «Химок» Руслан Патеев рассказал о подготовке подмосковной команды к новому сезону.

«У нас практически новая команда, сменились почти все иностранцы. В «Химки» вернулся Тайлер Ханикатт, с которым мы уже играли два года. Его тепло приняли, все были рады вновь увидеть его в клубе. Мы прошли хороший сбор в Словении, много и плотно тренировались в зале, пытались наладить «химию», взаимодействия и защиту. Все это мы изучаем с новым тренером. Главное, чтобы к старту сезона появилась сыгранность. Как всегда, будем стремиться к лучшему, постараемся одержать как можно больше побед»», - приводит слова Патеева официальный сайт «Химок».

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