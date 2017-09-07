Станислав Черчесов: Купил себе айфоны, чтобы быть ближе к игрокам

В интервью польскому порталу Sport.pl главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о веяниях времени, несбывшихся ожиданиях болельщиков и критике.

– Когда тренер отстает от времени, это четко бросается в глаза. Ведь футболисты уже другие. Раньше я не понимал, что они все время у себя в телефонах смотрят? Мне-то самому телефон нужен был, только чтобы позвонить. Но сейчас появился интернет. И я даже «айфоны» себе купил из-за игроков. Теперь я тоже смотрю, и это меня не раздражает. А раньше –раздражало. Наше время – сегодня, и не надо жить прошлым. Если ты не идешь в ногу со временем, ты отстал. Раньше футболисту говорили: делай! И он делал. Теперь мне надо говорить: делай! И объяснить человеку – почему именно так.

Что касается несбывшихся надежд и критики, то отвечу так: две женщины встречаются, и одна другой говорит: «Ой, я опять в Италию хочу». Та спрашивает: «Ты уже там была?» – «Нет, я уже и раньше хотела». «Хотеть» и «уметь и сделать» – это совершенно разные вещи. Кто-то был на войне реально, а кто-то про войну рассказывал. В шахматы играют все, но никто не умеет. В футбол никто не играет, но все в нем разбираются. Кроме всего двух людей на стадионе – двух главных тренеров, – сказал специалист.