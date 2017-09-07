Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия- : -Великобритания
Баскетбол  Латвия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Станислав Черчесов: Купил себе айфоны, чтобы быть ближе к игрокам

Александр Петров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В интервью польскому порталу Sport.pl главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о веяниях времени, несбывшихся ожиданиях болельщиков и критике.

– Когда тренер отстает от времени, это четко бросается в глаза. Ведь футболисты уже другие. Раньше я не понимал, что они все время у себя в телефонах смотрят? Мне-то самому телефон нужен был, только чтобы позвонить. Но сейчас появился интернет. И я даже «айфоны» себе купил из-за игроков. Теперь я тоже смотрю, и это меня не раздражает. А раньше –раздражало. Наше время – сегодня, и не надо жить прошлым. Если ты не идешь в ногу со временем, ты отстал. Раньше футболисту говорили: делай! И он делал. Теперь мне надо говорить: делай! И объяснить человеку – почему именно так.

Что касается несбывшихся надежд и критики, то отвечу так: две женщины встречаются, и одна другой говорит: «Ой, я опять в Италию хочу». Та спрашивает: «Ты уже там была?» – «Нет, я уже и раньше хотела». «Хотеть» и «уметь и сделать» – это совершенно разные вещи. Кто-то был на войне реально, а кто-то про войну рассказывал. В шахматы играют все, но никто не умеет. В футбол никто не играет, но все в нем разбираются. Кроме всего двух людей на стадионе – двух главных тренеров, – сказал специалист.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бывший игрок требует 21 миллион у базового клуба сборной России. В чем суть?Бывший игрок требует 21 миллион у базового клуба сборной России. В чем суть?Нападающий Алексей Бабырь сыграл за «Тосно» всего две игры в ФНЛ, а теперь судится с клубом премьер-лиги.Андрей Лунев: Одно дело, когда Акинфеева критикуют журналисты, другое – когда тренерВратарь «Зенита» Андрей Лунев высказался об игре Игоря Акинфеева и возможности заменить его в сборной России.Андрей Лунев: Один вызов в сборную ни о чем не говоритГолкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился своими впечатлениями от контрольной игры сборной России против «Динамо», в которой он вышел в стартовом составе и отстоял на ноль.«Зенит» – чемпион, «Спартак» в тройке, Бердыев лучше Черчесова: Ловчев о главном«Зенит» – чемпион, «Спартак» в тройке, Бердыев лучше Черчесова: Ловчев о главномОбозреватель «Советского спорта» отвечает на пять злободневных вопросов, которые ставит российский футбол.Антон Швец: Черчесов оставил о себе приятные впечателенияПолузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился впечатлениями от дебюта в сборной России.
Тяжелая атлетика
Александр Петров: Информации от IWF об отстранении сборной России мы не получали
Футбол
Александр Зотов: Надеюсь, «Динамо» победит в принципиальной битве с «Зенитом»
Футбол
Глава ВЭБ: Подавать ЦСКА или нет – дело Гинера
Теннис
Дель Потро обыграл Федерера и вышел в полуфинал US Open
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости