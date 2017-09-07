В Мексике застрелен бывший боксер Рауль Кастанеда

Бывший боксер Рауль Кастанеда убит в погоне с перестрелкой в Ла-Пасе.

Как сообщает Sport.es, мексиканец находился за рулем автомобиля, по которому было совершено несколько выстрелов. 34-летний Кастанеда был доставлен в больницу, однако скончался от полученных ран.

На Олимпийских играх в Афинах он дошел до стадии 1/8 финала. В весовой категории до 48 кг он уступил россиянину Сергею Казакову.

Всего Кастанеда провел на профессиональном ринге 17 боев, победив в 15.