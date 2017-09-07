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Чарльз Дженкинс: Самое главное для «Химок» – найти командную «химию»

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс выделил основные задачи команды в предсезонной подготовке.

«У нас новая команда, и пока мы только привыкаем друг к другу. В команде сменился тренер, и нам предстоит многому научиться, это займет какое-то время. Все усердно работают, на первом сборе в Словении мы хорошо потрудились, и сейчас нас ждут товарищеские матчи. Для «предсезонки» самое главное – найти правильную внутрикомандную химию.

У нас большие ожидания от предстоящего сезона, особенно в Евролиге, где важна каждая игра и каждая мелочь. Надеюсь, мой опыт поможет команде добиться поставленных целей. Главное – поступательное движение, от матча к матчу, от победы к победе», – цитирует Дженкинса официальный сайт клуба.

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