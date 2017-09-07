Станислав Черчесов: Я вошел в историю вместе с Саленко
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В интервью польскому порталу Sport.pl главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о чемпионате мира 1994 года в США.
– В последнем матче мы разбили Камерун 6:1, но
это уже ничего не меняло – мы остались в группе третьими. Ту игру хорошо помню.
Олег Саленко наколотил 5 голов и вошел в историю. А вместе с ним там очутился и
я! Удивляетесь? Ну как же?! В тот день мне забил 42-летний Роже Милла, до сих
пор – самый возрастной игрок, забивавший в финальной части чемпионатов мира.
Это, пожалуй, единственный из пропущенных мною голов, который теперь не
вызывает отрицательных эмоций.
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