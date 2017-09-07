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Станислав Черчесов: Получали ли Кокорин и Дзюба свой шанс? Да

Александр Петров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В интервью польскому порталу Sport.pl главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о шансах Кокорина и Дзюбы вновь играть за сборную.

– А почему бы не быть этим шансам? Почему вы называете именно эти два имени? Фото в инстаграме? Ну и что? Почему у меня с этим должна быть проблема? И как вы можете быть уверены, что все это было в мой адрес?

Но, по-хорошему, вопрос должен быть поставлен иначе: получали ли Кокорин и Дзюба свой шанс? Да. Как и все остальные в сборной. Ну и все, – сказал Черчесов.

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