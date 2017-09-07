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Леонид Слуцкий: Только несколько друзей и семья поддержали меня в решении уйти из ЦСКА и сборной России

Источник:  Daily MailКомментарии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий объяснил свое решение завершить работу в ЦСКА и сборной России.

«Я очень устал, – приводит Daily Mail слова Слуцкого. – Было очень сложно бороться за титул и руководить национальной командой. Ко мне было очень много внимания.

И однажды я подумал: «Нет, нужно остановиться. Мне нужен новый вызов. Это было странное решение. И только несколько друзей и семья поддержали меня. Остальные думали, что я сглупил».

Напомним, Слуцкий покинул сборную России после Евро-2016, а в ЦСКА проработал еще полгода. Летом 2017 гола 46-летний тренер возглавил «Халл Сити», вылетевший из премьер-лиги.

После пяти туров чемпионшипа «Халл» занимает восьмое место.

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