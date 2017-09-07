Леонид Слуцкий: Только несколько друзей и семья поддержали меня в решении уйти из ЦСКА и сборной России
Источник: Daily MailКомментарии
Главный тренер «Халл
Сити» Леонид Слуцкий объяснил свое решение завершить работу в ЦСКА и сборной
России.
«Я очень устал, – приводит Daily Mail слова Слуцкого. – Было очень сложно бороться за титул и руководить национальной командой. Ко мне было очень много внимания.
И однажды я подумал: «Нет, нужно остановиться. Мне нужен новый вызов. Это было странное решение. И только несколько друзей и семья поддержали меня. Остальные думали, что я сглупил».
Напомним, Слуцкий покинул сборную России после Евро-2016, а в ЦСКА проработал еще полгода. Летом 2017 гола 46-летний тренер возглавил «Халл Сити», вылетевший из премьер-лиги.
После пяти туров чемпионшипа «Халл» занимает восьмое место.
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