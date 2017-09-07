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Сергей Базаревич: Сборная России должна отнестись к матчу против Великобритании со всей серьезностью

Источник:  Официальный сайт РФБКомментарии

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча с национальной командой Великобритании.

«В нашей группе все команды умеют играть. Латыши расслабились по ходу игры с Великобританией, ведя 26 очков, и едва ноги унесли. Поэтому нам нужно подходить к этому матчу со всей серьезностью. Тем более что мы крайне неудачно провели последнюю четверть последней игры.

В составе Великобритании очень активные невысокие защитники. Есть молодой талант, 22-летний Нельсон. Неплохие «большие» игроки. Кларк всю карьеру провел в Испании. Встречались с ним еще на юниорском уровне, когда он выступал за «Эстудиантес». И конечно, выделяется Оласени, который в каждой игре берет огромное количество подборов и атакует с очень высоким процентом.

В общем, соперник довольно серьезный, и нам нужно быть готовыми к тяжелой игре», – цитирует Базаревича официальный сайт РФБ.

Матч

Россия - Великобритания

Место и дата

07 сентября 14:30, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция

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