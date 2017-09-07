Сергей Базаревич: Сборная России должна отнестись к матчу против Великобритании со всей серьезностью
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился
ожиданиями от матча с национальной командой Великобритании.
«В нашей группе все команды умеют играть. Латыши расслабились по ходу игры с Великобританией, ведя 26 очков, и едва ноги унесли. Поэтому нам нужно подходить к этому матчу со всей серьезностью. Тем более что мы крайне неудачно провели последнюю четверть последней игры.
В составе Великобритании очень активные невысокие защитники. Есть молодой талант, 22-летний Нельсон. Неплохие «большие» игроки. Кларк всю карьеру провел в Испании. Встречались с ним еще на юниорском уровне, когда он выступал за «Эстудиантес». И конечно, выделяется Оласени, который в каждой игре берет огромное количество подборов и атакует с очень высоким процентом.
В общем, соперник довольно серьезный, и нам нужно быть готовыми к тяжелой игре», – цитирует Базаревича официальный сайт РФБ.
Матч
Место и дата
07 сентября 14:30, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция