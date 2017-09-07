Сергей Базаревич: Сборная России должна отнестись к матчу против Великобритании со всей серьезностью

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча с национальной командой Великобритании.



«В нашей группе все команды умеют играть. Латыши расслабились по ходу игры с Великобританией, ведя 26 очков, и едва ноги унесли. Поэтому нам нужно подходить к этому матчу со всей серьезностью. Тем более что мы крайне неудачно провели последнюю четверть последней игры.



В составе Великобритании очень активные невысокие защитники. Есть молодой талант, 22-летний Нельсон. Неплохие «большие» игроки. Кларк всю карьеру провел в Испании. Встречались с ним еще на юниорском уровне, когда он выступал за «Эстудиантес». И конечно, выделяется Оласени, который в каждой игре берет огромное количество подборов и атакует с очень высоким процентом.



В общем, соперник довольно серьезный, и нам нужно быть готовыми к тяжелой игре», – цитирует Базаревича официальный сайт РФБ.