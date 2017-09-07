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Илья Жигулев: Разочаровало, что армянских болельщиков на трибунах было больше

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» и молодежной сборной России Илья Жигулев поделился впечатлениями от прошедших матчей с командами Армении (0:0) и Гибралтара (3:0) в рамках отборочного этапа ЧЕ-2019.

«Чувствовал серьезную ответственность. Это все же не товарищеские встречи, а матчи квалификации Евро. И конечно же, в Туле поддержка болельщиков была серьезной, на матч пришли 8 тысяч болельщиков – большое спасибо им за это! Хотя сильный дождь, как говорили организаторы, практически вдвое сократил аудиторию – изначально ожидалось 15-16 тысяч зрителей. А в Москве немного разочаровало то, что армянских болельщиков на трибунах было едва ли не больше, чем наших. В этом было главное отличие этих двух матчей.

Для победы над Арменией не хватило везения, не летело, как говорится… Мы имели подавляющее преимущество, игра давалась, мы создавали момент за моментом, у меня тоже был хороший шанс забить, но мяч не шел в ворота: дважды попадал в штангу, дважды – в перекладину. Просто это был не наш день…

Не было времени расстраиваться, впереди ждала игра с Гибралтаром. На этот матч мы выходили, понимая, что нам нужно забить как можно раньше. И началось то же самое, что и во встрече с Арменией: упускали момент за моментом. Хорошо, что удалось забить под занавес первого тайма – этот гол добавил нам уверенности. В итоге выиграли 3:0. Мне кажется, в следующих играх с Сербией и Австрией нам будет проще в психологическом плане. Мы примерно равны с этими командами по силам, и на нас уже не будет давить необходимость забить как можно быстрее и как можно больше. Это давление присутствовало во встречах с Арменией и Гибралтаром и, возможно, оно мешало нам реализовывать моменты», — приводит слова Жигулева официальный сайт «Краснодара».

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