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Леонид Слуцкий: Если «Халл Сити» выйдет в премьер-лигу, я спою рэп и станцую

Источник:  Daily MailКомментарии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, как отметит возможный выход команды в премьер-лигу.

«Ты должен заслужить свой следующий шаг, – сказал Слуцкий в интервью Daily Mail. – Сейчас все мое внимание сосредоточено на «Халл Сити». Если ты начнешь мечтать о будущем, то проиграешь три матча подряд. А после этого будешь сидеть дома и мечтать о новой работе в лиге 1.

Мое чувство юмора? Андрей Аршавин – лучший, на мой взгляд, российский игрок 2000-х годов. Мы обычно шутили, что пока Андрей споет национальный гимн перед матчем, он уже устанет, и его надо менять.

Спою ли я песню для игроков «Халл Сити»? Да, если мы выйдем в премьер-лигу, я спою рэп и станцую».

Напомним, после пяти туров чемпионшипа «Халл» занимает восьмое место.

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