Сергей Широков: Контролировали ход встречи и закономерно выиграли у рижского «Динамо»
Нападающий СКА Сергей Широков поделился впечатлениями от победы над рижским «Динамо» (3:1).
- «Динамо» сегодня чем-то удивило?
- В целом нет. Знали, что команда молодая, быстрая, будет постоянно прессинговать. Разобрали их игру, как тренеры нам сказали – так все и было.
- Чувствуете особенный настрой на СКА у соперника?
- Против чемпиона всегда настраиваются по-особому. Нам еще нигде и ни с кем не пришлось легко. Мы тоже стараемся на каждую игру выходить мобилизованными, играть «от ножа».
- Олег Знарок сказал, что это была не лучшая игра СКА.
- У нас было большое преимущество, много играли в большинстве, но реализовать смогли только один раз, и то получилась атака с ходу. Над этим надо работать, больше реализовывать, потому что преимущества было много - и 5 на 4 играли, и 5 на 3, надо корректировать.
- Ключевой момент матча?
- До конца матча было напряжение. Здорово, что выстояли 5 на 3, там одну шайбу забили нам после – неудачно отскочила. В итоге все-таки ход встречи контролировали и выиграли закономерно, но было бы проще, если бы больше забросили в большинстве, - приводит слова Широкова официальный сайт СКА.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА в гостях переиграл рижское «Динамо» со счетом 3:1. На шайбы Сергея Калинина, Никиты Гусева и Сергея Широкова хозяева ответили точным броском Лукаса Лессио.
После этой победы петербуржцы набрали 19 очков и вышли на первое место в регулярном чемпионате КХЛ. Рижское «Динамо» с пятью очками остался на 25 месте в сводной таблице КХЛ.
Следующий матч СКА сыграет 8 сентября в Череповце против «Северстали». Рижане в тот же день встретятся дома с «Барысом».
Матч
Динамо Р - СКА - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Калинин (Хафизуллин, Широков), 4:10 (0:1). Гусев (Прохоркин), 28:31 (0:2). Лессио (Столлери, Евпалов), 37:01 (1:2 - бол.). Широков (Коскиранта, Чудинов), 46:07 (1:3 - бол.).
Место и дата
06 сентября 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция