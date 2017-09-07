Сергей Широков: Контролировали ход встречи и закономерно выиграли у рижского «Динамо»

Нападающий СКА Сергей Широков поделился впечатлениями от победы над рижским «Динамо» (3:1).

- «Динамо» сегодня чем-то удивило?

- В целом нет. Знали, что команда молодая, быстрая, будет постоянно прессинговать. Разобрали их игру, как тренеры нам сказали – так все и было.

- Чувствуете особенный настрой на СКА у соперника?

- Против чемпиона всегда настраиваются по-особому. Нам еще нигде и ни с кем не пришлось легко. Мы тоже стараемся на каждую игру выходить мобилизованными, играть «от ножа».

- Олег Знарок сказал, что это была не лучшая игра СКА.

- У нас было большое преимущество, много играли в большинстве, но реализовать смогли только один раз, и то получилась атака с ходу. Над этим надо работать, больше реализовывать, потому что преимущества было много - и 5 на 4 играли, и 5 на 3, надо корректировать.

- Ключевой момент матча?

- До конца матча было напряжение. Здорово, что выстояли 5 на 3, там одну шайбу забили нам после – неудачно отскочила. В итоге все-таки ход встречи контролировали и выиграли закономерно, но было бы проще, если бы больше забросили в большинстве, - приводит слова Широкова официальный сайт СКА.