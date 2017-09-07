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«Сток Сити» хотел летом купить Коноплянку

Источник:  Sky SportsКомментарии

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка в минувшее трансферное окно мог оказаться в «Сток Сити», сообщает Sky Sports.

Главный тренер «гончаров» Марк Хьюз давно следит за 27-летним украинским полузащитником. Ранее он хотел пригласить его в команду в 2015 году.

Минувшим летом «Сток Сити» вновь проявлял интерес к Коноплянке, однако полузащитник вернулся в стартовый состав «Шальке» после отставки Маркуса Вайнцирля и решил остаться в клубе.

Напомним, Коноплянка перешел из «Днепра» в «Севилью» в 2015 году, а летом 2016 года стал игроком «Шальке».

В минувшем сезоне Бундеслиги на счету Коноплянки один гол и одна голевая передача в 17 матчах.

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