Рафаэль Батыршин: У «Ак Барса» все будет хорошо, пусть болельщики не переживают
Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в регулярном первенстве КХЛ.
«Состояние? Далеко до идеального. В некоторых моментах не хватает игровой практики. Старался как мог, но команда все равно проиграла. Нам не хватает реализации. Сезон длинный. Впереди, я думаю, все будет хорошо. Мы вроде неплохо начали, вели 2:0, но затем пропустили в большинстве. Ключевой ли это момент? Не думаю. Потом сбавили обороты, перестали лезть на ворота. Из-за это не смогли еще забить.
У нас нет звена-лидера, все 4 звена могут забить. Это наш козырь. Мы не зависим от одного звена. Ничего страшного. Защитники стараются, бросают. Возможно, нападающие не так хорошо закрывают. А так все стараются и все хотят, чтобы команда выиграла. Все у нас все будет хорошо. Пусть болельщики не переживают, – приводит слова Батыршина официальный сайт клуба.
Матч
Автомобилист - Ак Барс - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Голы:
Секач (Ландер, Азеведо), 2:49 (0:1). Глинкин (Токранов, Ткачёв), 4:42 (0:2 - бол.). Торченюк (Чесалин), 30:33 (1:2 - мен.). Трямкин 34:37 (2:2). Крикунов И. (Голышев), 55:01 (3:2).
Место и дата
06 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция