Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия- : -Великобритания
Баскетбол  Латвия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рафаэль Батыршин: У «Ак Барса» все будет хорошо, пусть болельщики не переживают

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в регулярном первенстве КХЛ.

«Состояние? Далеко до идеального. В некоторых моментах не хватает игровой практики. Старался как мог, но команда все равно проиграла. Нам не хватает реализации. Сезон длинный. Впереди, я думаю, все будет хорошо. Мы вроде неплохо начали, вели 2:0, но затем пропустили в большинстве. Ключевой ли это момент? Не думаю. Потом сбавили обороты, перестали лезть на ворота. Из-за это не смогли еще забить.

У нас нет звена-лидера, все 4 звена могут забить. Это наш козырь. Мы не зависим от одного звена. Ничего страшного. Защитники стараются, бросают. Возможно, нападающие не так хорошо закрывают. А так все стараются и все хотят, чтобы команда выиграла. Все у нас все будет хорошо. Пусть болельщики не переживают, – приводит слова Батыршина официальный сайт клуба.

Матч

Автомобилист - Ак Барс - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы:

Секач (Ландер, Азеведо), 2:49 (0:1). Глинкин (Токранов, Ткачёв), 4:42 (0:2 - бол.). Торченюк (Чесалин), 30:33 (1:2 - мен.). Трямкин 34:37 (2:2). Крикунов И. (Голышев), 55:01 (3:2).

Место и дата

06 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Широков: Контролировали ход встречи и закономерно выиграли у рижского «Динамо»Нападающий СКА Сергей Широков поделился впечатлениями от победы над рижским «Динамо» (3:1).Клинкхаммер перешел из «Динамо» в «Ак Барс»Канадский нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер стал игроком казанского «Ак Барса».«Трагедия больно ударила и по мне…» Владимир Вуйтек – о погибшем «Локомотиве»«Трагедия больно ударила и по мне…» Владимир Вуйтек – о погибшем «Локомотиве»Чешский тренер поделился с «Советским спортом» своими воспоминаниями о последнем сезоне той команды.Александр Гуськов: Такой команды больше никогда не будет…Александр Гуськов: Такой команды больше никогда не будет…7.9.11. Самый черный день в истории хоккея.Роскошный гол русского защитника в КХЛ, из-за которого зарыдали канадцы (видео)Роскошный гол русского защитника в КХЛ, из-за которого зарыдали канадцы (видео)О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».
Футбол
Максим Деменко: «Спартак» угадал с Рошей, но в остальном селекцию упустил
Футбол
Владимир Абрамов: Покупки «Зенита» должны дать результат
Футбол
Бабаян отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Узбекистана
Тяжелая атлетика
Президент ФТАР: Информация об отстранении сборной? Кому-то интересно создать скандал
все новости
Автомобилист
Автомобилисткалендарьстатистика
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Рафаэль Батыршин
Рафаэль Батыршинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости