Immortals приглашена на IEM Oakland 2017

Immortals и Cloud9 попали в одну группу на DreamHack Montreal 2017

Immortals и Cloud9 попали в одну группу на DreamHack Montreal 2017 Организаторы турнира DreamHack Montreal 2017 представили распределение команд по группам.

Алаан «SexyBamboe» Фарадж перешел в HellRaisers Алаан «SexyBamboe» Фарадж присоединился к составу HellRaisers.

Капитан mousesports Гиоргос «SsaSpartan» Гианнокопулос сообщил, что команда сохранит состав на предстоящий сезон.

Mousesports сохранит состав по Dota 2 Капитан mousesports Гиоргос «SsaSpartan» Гианнокопулос сообщил, что команда сохранит состав на предстоящий сезон.