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Владимир Алекно: В новом сезоне будем такой накал борьбы, какого раньше не было

Источник:  ВК «Зенит-Казань»Комментарии

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно рассказал о главных конкурентах команды в предстоящем розыгрыше чемпионата России.

«Питерский «Зенит» – один из конкурентов. Серьезно укрепился новосибирский «Локомотив». Серьезные амбиции, как и раньше, у Белгорода. Московское «Динамо» не нужно снимать со счетов. Все другие команды я называю домашними. Сейчас вообще ни с кем легко не бывает – Кемерово, Красноярск. Не хочу загадывать, сколько будет победных матчей. Я согласен, что в предстоящем сезоне болельщики увидят тот накал борьбы, которого давно не было. Мне так кажется», — цитирует Алекно официальный сайт «Зенита».

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