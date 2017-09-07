Владимир Камельзон: Рублев – лучшее, что происходит с российским теннисом

Заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон прокомментировал выступление Андрея Рублева на US Open.

«То, что сотворил Рублев, — лучшее, что происходит на сегодняшний день в российском теннисе. На этом турнире было два момента, с которыми нам повезло. Во-первых, это выступление Марии Шараповой и ее возвращение на мировую арену, и я считаю, что это знаковое событие. А второе событие такого же масштаба заключается в том, что Рублев в этом сезоне нашел свою игру. Он работает на очень высокой скорости и показал в матчах на US Open высочайший результат.

Андрей вышел на эту арену и играл против такого лидера, как Надаль, который почти безукоризненно провел эту встречу. Но надо отдать Рублеву должное — он сделал все что мог. Сыграть на центральном корте турнира Большого шлема — все равно, что станцевать на сцене Большого театра. Он держался там достойно, понимая, что к нему приковано внимание всего теннисного мира.

В то же время нельзя утверждать, что Андрей не сумел сыграть лучшим образом. Это Надаль не дал ему показать ту игру, которую демонстрировал ранее на турнире. Надаль играл чисто, но в то же время параллельно готовился к игре против либо Федерера, либо дель Потро и не давал себе расслабляться. Он профессионал высочайшего уровня и первая ракетка мира.

Считаю, что он сделает из этого правильные выводы и у него все получится. Я его поздравляю с отличным выступлением на US Open. Конечно, обидно, и хотелось бы, чтобы Андрей выиграл побольше геймов или даже зацепил бы сет. Но класс игры Надаля сегодня просто удивителен, и на его фоне Рублев немного потерялся», - цитирует Камельзона «Газета.Ру».