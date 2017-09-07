Арсен Венгер: Мбаппе был ближе к «Арсеналу» в прошлом году, чем в этом

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, как форвад Килиан Мбаппе мог перейти в команду.

«В прошлом году мы сделали все необходимое, – приводит Sky Sports слова Венгера. – Он был близок к тому, чтобы перейти к нам. Возможно, ближе, чем в этом году, так как конкуренция была чуть меньше.

Думаю, для 90 процентов игроков развитие карьеры зависит от того, какой клуб он выберет. А десять процентов могут пойти туда, куда захотят, и сделать отличную карьеру.

Так вот Мбаппе входит в эти десять процентов. Он может закрыть глаза и выбрать: «Я пойду туда, или я пойду сюда». Он может пойти в «Реал», «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед» и сделает отличную карьеру. Он исключительный игрок».

Напомним, в заключительный день трансферного окна Мбаппе перешел из «Монако» в «ПСЖ» за 180 миллионов евро.