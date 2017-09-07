Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия- : -Великобритания
Баскетбол  Латвия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Димитрис Итудис: ЦСКА не может пройти сезон без использования молодых игроков

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в товарищеском матче над московским МБА (80:56).

«Мы просто сломали обычную рутину для игроков. Надо было сыграть, а потому скажу «спасибо» МБА за то, что приняли приглашение. Мы многое увидели, и это было неплохо для начала. Очевидно, что нам недостает наших созидателей, и мы дали 10 дополнительных минут нашей молодежи.

Мы не можем пройти сезон без товарищеских матчей и без использования молодых игроков. Для некоторых это уже четвертая предсезонка с основой. Астапкович, Гаврилов, Ганькевич, Малейко и Востриков опытны в этом. Мы также использовали Лопатина на третьем и четвертом номере, он показывает прогресс. Ждем следующих матчей», – приводит слова Итудиса официальный сайт армейцев.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Чарльз Дженкинс: Самое главное для «Химок» – найти командную «химию»Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс выделил основные задачи команды в предсезонной подготовке.Руслан Патеев: В «Химках» практически полностью сменилась командаЦентровой «Химок» Руслан Патеев рассказал о подготовке подмосковной команды к новому сезону.Андрей Ватутин: Совет Лиги ВТБ свел весь турнир к Матчу звезд и «Финалу четырех»Президент ЦСКА Андрей Ватутин выразил несогласие с изменением формата решающей стадии плей-офф Единой лиги ВТБ.Андрей Ведищев: Цель «Локомотива» – возвращение в ЕвролигуПрезидент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал о задачах на предстоящий сезон.Андрей Ватутин: Родригес сможет заменить ТеодосичаПрезидент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал изменения в составе команды.
Футбол
Максим Деменко: «Спартак» угадал с Рошей, но в остальном селекцию упустил
Футбол
Владимир Абрамов: Покупки «Зенита» должны дать результат
Футбол
Бабаян отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Узбекистана
Тяжелая атлетика
Президент ФТАР: Информация об отстранении сборной? Кому-то интересно создать скандал
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Димитрис Итудис
Димитрис Итудисвсе новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости