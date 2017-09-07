Александр Тарханов: Зимнее трансферное окно должно быть
Источник: «Спорт FM»Комментарии
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал предложение наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера запретить зимнее трансферное окно.
«Должно быть зимнее трансферное окно, потому что, например, в России большой перерыв - декабрь, январь, февраль весь. Нужно, чтобы игроки перемещались. Внутри чемпионата тоже не нужно запрещать переходы. Закрывать трансферное окно за двое суток до старта сезона? Должно быть международное право перехода. Зависит от национальности. Если это российский футболист, можно перемещать, я думаю. Если запретить зимнее трансферное окно, игрок будет год мучиться и не сможет никуда уйти», - сказал Тарханов.
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