Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия- : -Великобритания
Баскетбол  Латвия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Тарханов: Зимнее трансферное окно должно быть

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов  прокомментировал предложение наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера запретить зимнее трансферное окно.

«Должно быть зимнее трансферное окно, потому что, например, в России большой перерыв - декабрь, январь, февраль весь. Нужно, чтобы игроки перемещались. Внутри чемпионата тоже не нужно запрещать переходы. Закрывать трансферное окно за двое суток до старта сезона? Должно быть международное право перехода. Зависит от национальности. Если это российский футболист, можно перемещать, я думаю. Если запретить зимнее трансферное окно, игрок будет год мучиться и не сможет никуда уйти», - сказал Тарханов.


 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Не сомневаюсь в нем». Венгер – о ситуации Санчеса и возможном трансфере Лемара«Не сомневаюсь в нем». Венгер – о ситуации Санчеса и возможном трансфере ЛемараГлавный тренер лондонского «Арсенала» ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «Борнмута».Арсен Венгер: Мбаппе был ближе к «Арсеналу» в прошлом году, чем в этомГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, как форвад Килиан Мбаппе мог перейти в команду.«Сток Сити» хотел летом купить КоноплянкуПолузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка в минувшее трансферное окно мог оказаться в «Сток Сити», сообщает Sky Sports.Владимир Абрамов: Покупки «Зенита» должны дать результатФутбольный агент Владимир Абрамов подвел итоги трансферной кампании «Зенита».Губочан может продолжить карьеру в Турции«Трабзонспор» заявил о начале переговоров с защитником «Марселя» Томашем Губочаном.
Футбол
Максим Деменко: «Спартак» угадал с Рошей, но в остальном селекцию упустил
Футбол
Владимир Абрамов: Покупки «Зенита» должны дать результат
Футбол
Бабаян отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Узбекистана
Тяжелая атлетика
Президент ФТАР: Информация об отстранении сборной? Кому-то интересно создать скандал
все новости
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Александр Тарханов
Александр Тархановвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы