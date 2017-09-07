Анна Дмитриева: Рублев предстал совсем другим – он прибавил в надежности

Телекомментатор Анна Дмитриева – об игре российского теннисиста Андрея Рублева.

Вчера в четвертьфинале US Open 19-летний россиянин проиграл Рафаэлю Надалю – 1:6, 2:6, 2:6.

– Рублев год назад переехал в Испанию, он тренируется в той же школе «Гала Бланка» и за это время здорово прибавил в надежности и стабильности.

Поэтому сейчас на US Open Рублев предстал совсем другим. Он обыграл теннисистов очень высокого уровня, показав мощную игру. При этом он сохранил и улучшил все качества, которые были ему присущи с детских лет – умение играть в быстрый теннис, мощный удар справа, хорошая подача.

Что касается матча с Надалем, то Андрей накануне говорил, что эта встреча для него отличная возможность проверить, насколько сильно он отстает от топ-игроков. И после матча Рублев сказал, что убедился в том, что ему еще надо много работать. Вполне трезво оценил свои нынешние возможности, – сказала Дмитриева «Советскому спорту».