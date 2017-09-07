Джеррард будет тренировать «Ливерпуль» (U19) в Юношеской лиге УЕФА

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард будет тренировать юношескую команду до 19 лет, которая сыграет в Юношеской лиге УЕФА, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, соперниками «Ливерпуля» на групповом этапе станут: «Спартак», «Севилья» и «Марибор». Команды будут играть по тому же календарю, что и основные команды в Лиге чемпионов.



Таким образом, 26 сентября Джеррард привезет юношескую команду клуба в Москву, где сыграет в «Сокольниках» со «Спартаком» (U19).

По регламенту турнира в матчах могут принимать участие игроки 1999 года рождения и младше. Кроме того, каждая команда имеет право заявить до трех игроков 1998 года рождения.

Отметим, что Джеррард возглавляет команду «Ливерпуля» (U18).