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G2 Esports выступит на EPICENTER CS:GO

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Французский коллектив G2 Esports получил последнее приглашение на турнир EPICENTER CS:GO.

В чемпионате примут участие десять команд, шесть из которых получат инвайты, а оставшиеся два слота будут разыграны между победителями квалификаций, которые пройдут в СНГ, Европе, Китае и Америке. Ранее приглашения получили SK Gaming, Astralis, Gambit Esports, Virtus.pro и North.

EPICENTER пройдет с 23 по 29 октября в Санкт-Петербурге. Матчи плей-офф примет спортивный комплекс «Юбилейный». Призовой фонд турнира составит 500 000 долларов.

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