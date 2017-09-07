Диего Коста может перейти в «Бешикташ»

Нападающий «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в «Бешикташе», сообщает Football.London.

По данным издания, турецкий клуб хочет взять 28-летнего испанца в аренду на полгода.

Напомним, трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.

Ранее футболист заявил, что не собирается возвращаться в расположение «Челси» и хочет расстаться с командой. В свою очередь, главный тренер «синих» Антонио Конте сказал, что не рассчитывает на форварда в нынешнем сезоне.

Коста был включен в заявку «Челси» на английскую премьер-лигу, но не был заявлен на Лигу чемпионов.