Минское «Динамо» подписало нападающего из НХЛ
Источник: ХК «Динамо» (Минск)Комментарии
Минское «Динамо» подписало контракт с нападающим Джеком Скилле, сообщается на официальном сайте белорусского клуба.
30-летний американец уже прилетел в Минск и проходит медосмотр.
Скилле имеет большой опыт выступления в НХЛ, проведя в этой лиге 368 матчей.
Минувший сезон Скилле провел в «Ванкувере» и в 55 играх набрал 9 (5+4) очков.
Ранее он защищал цвета «Чикаго», «Флориды», «Коламбуса» и «Колорадо».
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