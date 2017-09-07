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Минское «Динамо» подписало нападающего из НХЛ

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Минское «Динамо» подписало контракт с нападающим Джеком Скилле, сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

30-летний американец уже прилетел в Минск и проходит медосмотр.

Скилле имеет большой опыт выступления в НХЛ, проведя в этой лиге 368 матчей.

Минувший сезон Скилле провел в «Ванкувере» и в 55 играх  набрал 9 (5+4) очков.

Ранее он защищал цвета «Чикаго», «Флориды», «Коламбуса» и «Колорадо».

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