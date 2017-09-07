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Марсело: Когда мне было 18, слышал об интересе ЦСКА

Источник:  ASКомментарии

Бразильский защитник «Реала» Марсело рассказал, что им интересовался московский ЦСКА.

«После моего дебютного сезона в Мадриде меня хотели отдать в аренду, чтобы я набрался больше опыта. Но я понимал, что если уйду, то могу уже не вернуться обратно. Помню, как встал и твердо сказал, что останусь. Только толпа головорезов могла заставить меня подписать контракт об аренде.

Тогда мной интересовались российский ЦСКА и «Севилья», но вариант с Москвой я даже не стал рассматривать.

Отлично в памяти отложилось, как я впервые зашел в раздевалку «Реала» и увидел там Робиньо, Роберто Карлоса, Бэкхема, Касильяса… Этих парней я раньше видел лишь по телевизору и в видеоиграх, они могли сожрать меня целиком, - цитирует Марсело AS.

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