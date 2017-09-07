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Килиан Мбаппе: «Золотой мяч»? Нет, у меня есть партнер, который хочет его выиграть

Источник:  Le ParisienКомментарии

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал о том, как справляется с шумихой вокруг себя и пообещал помочь бразильцу Неймару выиграть «Золотой мяч».

– Страсть к футболу помогает мне все преодолеть, – сказал Мбаппе в интервью Le Parisien. – Когда мне не дают играть, я не доволен. Футбол – это единственное, что позволяет мне чувствовать себя удовлетворенным и избавиться от давления. Когда я на поле, я забываю обо всем и играю, словно я ребенок.

– На какой позиции вы предпочитаете играть?
– Сложно сказать. В юношеских командах я не играл на одной позиции больше чем два года. В Монако я закончил играть центральным нападающим. Я бы сказал, что это моя любимая позиция. Но через год мой ответ может быть другим.

– Каковы ваши личные цели?
– «ПСЖ» стремится быть лучшим в мире. Поэтому мы должны выиграть все, чтобы не оставить ни у кого сомнений. Нам нужно сразу позиционировать себя как сильную команду, которая может доминировать на поле со своим стилем игры. Это ключ к успеху.

– В долгосрочной перспективе вы планируете выиграть «Золотой мяч»?
– Нет, у меня есть партнер по команде, который хочет его выиграть. Моя личная задача – забить как можно больше голов и помочь Неймару. Он может помочь нам выиграть много титулов, так что нам нужно заботиться о нем. Сделаю все, чтобы он выиграл «Золотой мяч». И мне будет приятно, если я помогу ему.

Напомним, в заключительный день трансферного окна Мбаппе перешел из «Монако» в «ПСЖ» за 180 миллионов евро. 

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