4 пункта, которые нужно учесть, тренируясь во время магнитной бури

Самая мощная за последние 12 лет вспышка на солнце произошла вчера, 6 сентября. Эксперты уверены, космический катаклизм такого масштаба не пройдет незамеченным для жителей Земли. Как минимум, стоит ожидать сбоя связи в некоторых регионах и ухудшения самочувствия у метеозависимых людей.

Медики рекомендуют отложить в эти дни все активности и дождаться окончания прогнозируемой магнитной бури.

Но как быть, если у вас по плану тренировка и выбиваться из графика совершенно не хочется?

Если соблюдать несколько простых пунктов, можно ничего не отменять. Итак, если в разгаре магнитная буря, а вы собрались в зал или на пробежку.

1. Сократить (а лучше и вовсе исключить) количество спиртосодержащих и кофеинсодержащих напитков. Они усугубляют плохое самочувствие, даже у тех, кто не особенно метеозависим.

2. Самое время устроить себе разгрузочный день. Эксперты советуют на несколько дней перейти на вегетарианский рацион. Для улучшения самочувствия и поддержания тонуса лучше не перегружать желудок тяжелой жирной пищей.

3. Чаще бывайте на свежем воздухе. Насыщенные кислородом легкие смогут противостоять натиску самой сильной бури. Время, проведенное на улице, прибавит энергии. Воркаут в это время будет особенно полезен.

4. Но стоит учесть самый важный момент. Уровень нагрузки необходимо сократить. Хотя бы немного. Перенапрягаться во время магнитной бури не стоит, поэтому, сейчас не самое лучшее время для рекордов.

Также, по словам ученых, очень важно избегать стрессов и получать приятные эмоции. Поэтому, если вы хотите уберечь своих близких от неприятного влияния геомагнитных бурь, самое время их порадовать.