Российские баскетболисты обыграли Великобританию на Евробаскете
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Мужская сборная России обыграла команду Великобритании на чемпионате Европы по баскетболу.
В своей последней встрече группового этапа, прошедшей в Стамбуле, подопечные Сергея Базаревича взяли верх со счетом 82:70 (23:16, 20:15, 18:23, 21:16).
Самым результативным игроком матча стал защитник россиян Алексей Швед, набравший 30 очков.
Напомним, сборная России досрочно обеспечила себе участие в плей-офф, ее соперник по 1/8 финала турнира определится позже.
Матч
Россия - Великобритания - 82:70
Место и дата
07 сентября 14:30, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция
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