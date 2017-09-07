Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия82 : 70Великобритания
Баскетбол  Латвия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Российские баскетболисты обыграли Великобританию на Евробаскете

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная России обыграла команду Великобритании на чемпионате Европы по баскетболу.

В своей последней встрече группового этапа, прошедшей в Стамбуле, подопечные Сергея Базаревича взяли верх со счетом 82:70 (23:16, 20:15, 18:23, 21:16).

Самым результативным игроком матча стал защитник россиян Алексей Швед, набравший 30 очков.

Напомним, сборная России досрочно обеспечила себе участие в плей-офф, ее соперник по 1/8 финала турнира определится позже.

Матч

Россия - Великобритания - 82:70

Место и дата

07 сентября 14:30, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Последняя разминка перед плей-офф. Россия обыграла ВеликобританиюПоследняя разминка перед плей-офф. Россия обыграла ВеликобританиюСборная России одержала четвертую победу на групповом этапе Евробаскета, не без проблем одолев Великобританию – 82:70.Сергей Базаревич: Сборная России должна отнестись к матчу против Великобритании со всей серьезностьюГлавный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча с национальной командой Великобритании.Виталий Носов: В плей-офф одних попаданий Шведа может оказаться недостаточноБывший защитник сборной СССР Виталий Носов оценил перспективы сборной России в плей-офф Евробаскета-2017.Джо Пранти: Сборная России показала свои слабые стороны в матче с ЛатвиейГлавный тренер сборной Великобритании Джо Пранти поделился ожиданиями от матча со сборной России на Еврообаскете.«России тяжело играть одной пятеркой, остальные должны прибавить»«России тяжело играть одной пятеркой, остальные должны прибавить»Бывший главный тренер «Химок» и сборной России Сергей Елевич – о выступлении сборной на Евробаскете-2017.
Футбол
Арсен Венгер: Мбаппе был ближе к «Арсеналу» в прошлом году, чем в этом
Теннис
Владимир Камельзон: Рублев – лучшее, что происходит с российским теннисом
Футбол
Леонид Слуцкий: Если «Халл Сити» выйдет в премьер-лигу, я спою рэп и станцую
Футбол
Леонид Слуцкий: Только несколько друзей и семья поддержали меня в решении уйти из ЦСКА и сборной России
все новости
Великобритания
Великобританиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Евробаскет-2017
Евробаскет-2017