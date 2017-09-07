Кристиан Нобоа: Мечатю сыграть на чемпионате мира в России

Полузащитник «Зенита» и сборной Эквадора Кристиан Нобоа признался, что мечтает сыграть на чемпионате мира в России.

«Чемпионат мира — особый турнир, с которым ничто не сравнится. Я играл в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы, но это не то. Когда играешь за сборную на мундиале, на тебя смотрит весь мир, от самых маленьких до самых больших стран. Когда выходишь на поле и слышишь этот шум… Невозможно это описать, это уникальный момент в жизни футболиста. Только те, кто это пережил, знают, что это такое. Я играл на чемпионате мира. Я никогда этого не забуду.

В Южной Америке вообще нет слабых сборных. Остались решающие матчи, в которых нам нужно побеждать. Отступать некуда, на кону путевка на чемпионат мира. Сыграть на мундиале в России — это моя мечта. Надеюсь, она сбудется», — цитирует Нобоа официальный сайт ФИФА.

Отметим, что за два тура до конца отборочного цикла в зоне Южной Америки сборная Эквадора занимает восьмое место, с отставанием в четыре балла от пятой позиции, дающей право сыграть в стыковых матчах.