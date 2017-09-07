Унаи Эмери: Мбаппе готов сыграть с «Метцем»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери заявил, что новичок команды Килиан Мбаппе готов сыграть в матче пятого тура лиги 1 с «Метцем».

«Он готов, – приводит FourFourTwo слова Эмери. – Он уже был в команде в понедельник и вторник, но так как он играл за сборную, то проводил легкие восстановительные тренировки.

Он уже выходил на поле в этом сезоне, так что он в хорошей форме. Думаю, он готов быть в составе и сыграть. Это то, чего мы хотим больше всего.

Мбаппе – атакующий игрок. Теперь у нас в атаке есть все, кого мы хотим. Сейчас работаем над тем, чтобы понять, как мы можем сыграть. Мы знаем, что он способен сыграть в центре. Но он также может выйти слева или даже справа».

Напомним, в заключительный день трансферного окна Мбаппе перешел из «Монако» в «ПСЖ» за 180 миллионов евро.

Матч «Метц» – «ПСЖ» пройдет 8 сентября на стадионе «Сен-Симфорьен» в Метце. Начало игры – 21:45 (мск).