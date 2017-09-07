Джастин Фонтейн: Наша команда продолжает строиться
Нападающий минского «Динамо» Джастин Фонтейн прокомментировал победу над ХК «Сочи» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Знали, что «Сочи» играл накануне, поэтому хотели воспользоваться тем, что соперник подустал. Старались быстро двигать шайбу. Хотя порой игра шла на контратаках, и приходилось нелегко. Но мы здорово находили возможности для голов. Наша команда продолжает строиться, и в процессе этого строительства было очень важно одержать первую победу. Теперь не менее важно этот успех развить.
- Что
скажете о своих голах?
- В первом случае шайба удачно отскочила от вратаря, а во втором я заметил, что голкипер опустился на щитки и выцелил в ближний верхний угол.
- Тяжело
переносили серию поражений?
- Конечно. Особенно обидно, что из шести поединков как минимум четыре были равными. Исход решался в третьем периоде или по буллитам. Нам не хватало всего полшага.
Матч
ХК Сочи - Динамо Мн - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Голы:
Цветков (Морозов), 2:25 (1:0). Китаров (Коробов, Кулаков), 31:15 (1:1). Фонтэйн (Граньяни, Хауден), 32:06 (1:2). Щегольков (Цветков, Лапенков), 34:09 (2:2 - бол.). Клинкхаммер 46:51 (2:3). Фонтэйн (Клинкхаммер, Хауден), 51:00 (2:4).
Место и дата
06 сентября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция