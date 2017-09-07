Джастин Фонтейн: Наша команда продолжает строиться

Нападающий минского «Динамо» Джастин Фонтейн прокомментировал победу над ХК «Сочи» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Знали, что «Сочи» играл накануне, поэтому хотели воспользоваться тем, что соперник подустал. Старались быстро двигать шайбу. Хотя порой игра шла на контратаках, и приходилось нелегко. Но мы здорово находили возможности для голов. Наша команда продолжает строиться, и в процессе этого строительства было очень важно одержать первую победу. Теперь не менее важно этот успех развить.

- Что скажете о своих голах?

- В первом случае шайба удачно отскочила от вратаря, а во втором я заметил, что голкипер опустился на щитки и выцелил в ближний верхний угол.

- Тяжело переносили серию поражений?

- Конечно. Особенно обидно, что из шести поединков как минимум четыре были равными. Исход решался в третьем периоде или по буллитам. Нам не хватало всего полшага.