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НХЛ введет штрафы за просмотр видеоповторов

Анастасия Марагина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В НХЛ будут введены двухминутные удаления за просмотр видеоповтора вне игры, если офсайда не было.

Как сообщает sportsnet.ca, руководством Национальной хоккейной лиги принято решение добавить в правила новый пункт. С сезона 2017/18 если видеопросмотр положения вне игры не приведёт к опровержению решения арбитра, команда получит двухминутное удаление,  

По оценке комиссара НХЛ, данное нововведение должно заставить тренеров относиться к запросам видеопросмотров внимательнее. Ранее ошибочный запрос видеопросмотра на положение вне игры мог лишить команду тайм-аута.

Также обсуждался вопрос о введении видепросмотров моментов с высоко поднятой клюшкой. От этой идеи было решено отказаться.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ стартует в среду 4 октября, в среду матчем между действующими обладателями Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз». 

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