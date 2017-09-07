ЦСКА планирует подать заявку на проведение матча за Суперкубок России 2018 года на своем стадионе, сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

На вопрос, будет ли ЦСКА подавать заявку на проведение матча за Суперкубок России по итогам текущего сезона, Бабаев ответил: «Мы планируем».

Напомним, ЦСКА в прошлом сезоне претендовал на проведение матча за Суперкубок страны. В итоге после того, как чемпионом стал «Спартак», игра прошла на стадионе «Локомотив». Красно-белые обыграли обладателя Кубка страны «Локомотив» со счетом 2:1 в дополнительное время.