Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия82 : 70Великобритания
Баскетбол  Латвия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА планирует подать заявку на проведение матча за Суперкубок России-2018

Источник:  ТАССКомментарии

ЦСКА планирует подать заявку на проведение матча за Суперкубок России 2018 года на своем стадионе, сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

На вопрос, будет ли ЦСКА подавать заявку на проведение матча за Суперкубок России по итогам текущего сезона, Бабаев ответил: «Мы планируем».

Напомним, ЦСКА в прошлом сезоне претендовал на проведение матча за Суперкубок страны. В итоге после того, как чемпионом стал «Спартак», игра прошла на стадионе «Локомотив». Красно-белые обыграли обладателя Кубка страны «Локомотив» со счетом 2:1 в дополнительное время.




Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Марсело: Когда мне было 18, слышал об интересе ЦСКАБразильский защитник «Реала» Марсело рассказал, что им интересовался московский ЦСКА.Леонид Слуцкий: Только несколько друзей и семья поддержали меня в решении уйти из ЦСКА и сборной РоссииГлавный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий объяснил свое решение завершить работу в ЦСКА и сборной России.Глава ВЭБ: Продавать ЦСКА или нет – дело ГинераГлава ВЭБ: Продавать ЦСКА или нет – дело ГинераГлава ВЭБ Сергей Горьков прокомментировал слухи о том, что владелец ЦСКА Евгений Гинер может продать клуб.Щенников – лучший игрок ЦСКА в августеБолельщики признали защитника Георгия Щенникова лучшим футболистом команды прошлого месяца.Андрей Будогосский: В эпизоде с голом «Ахмата» сложно понять, пересек мяч линию или нетВо вторник гостями редакции «Советского спорта» стали глава Департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский и глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.
Футбол
Арсен Венгер: Мбаппе был ближе к «Арсеналу» в прошлом году, чем в этом
Теннис
Владимир Камельзон: Рублев – лучшее, что происходит с российским теннисом
Футбол
Леонид Слуцкий: Если «Халл Сити» выйдет в премьер-лигу, я спою рэп и станцую
Футбол
Леонид Слуцкий: Только несколько друзей и семья поддержали меня в решении уйти из ЦСКА и сборной России
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Роман Бабаев
Роман Бабаеввсе новости
Суперкубок России
Суперкубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости