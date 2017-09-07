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Вячеслав Колосков: Переигровка матча ЮАР – Сенегал – это чудовищная ошибка ФИФА

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков высказался о решении ФИФА назначить переигровку матча отборочного турнира чемпионата мира между ЮАР и Сенегалом.

«Это опасный прецедент, – приводит «Р-Спорт» слова Колоскова. – Зачем ФИФА это нужно, не могу понять. Это чудовищная ошибка. Этот прецедент может все перевернуть... Сейчас отпишем протест по матчу в 1986 году сборной СССР (поражение от сборной Бельгии в 1/8 финала), и пусть пересматривают результаты...

Если серьезно, кроме недоумения это решение ничего не вызывает. За 37 лет на моей памяти это первый такой случай. Было столько безобразных судейств, в том числе в матчах с участием сборной СССР и сборной России. В других матчах и руками голы забивали, но никто никогда ничего не переигрывал».

Напомним, в среду ФИФА объявила о том, что матч ЮАР – Сенегал (2:1), состоявшийся 12 ноября 2016 года, будет переигран из-за предвзятого судейства Джозефа Лэмпти, который получил пожизненную дисквалификацию.

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