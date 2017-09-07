Игроки «Флориды Пантерз» и их семьи будут эвакуированы в Бостон из-за урагана

Самолет со спортсменами и их семьями вылетит уже в эту пятницу.



В связи с сообщениями о надвигающемся на штат Флорида и прибрежные острова урагане «Ирма», на юге США был объявлен режим чрезвычайного положения. Предполагается, что ураган достигнет берегов Флориды в эти выходные.

Как сообщает nhl.com, Мэтью Колдуэлл, президент хоккейного клуба «Паэнтерз» активно принимает участие в эвакуации своих спортсменов, а также всех, кто сейчас находится в тренировочном лагере города Санрайз. Колдуэллу удалось добыть для команды самолет, в который поместится всё необходимое хоккейное оборудование, так как чартерные услуги для клуба предоставляются только во время игрового сезона. По предварительным подсчетам стоимость эвакуации составит около $150,000.

Клубом уже приобретены 30 кроватей для тех, кто окажется в затруднительном положении. На территории клубной арены BB&T Center в Санрайзе будут размещаться спасатели и специальная спасательная техника. Сам президент «Пантерз» уже объявил, что остается во Флориде и будет помогать аварийным экипажам в выходные дни. Колдуэлл заявил, что в такой ситуации важно не только позаботиться о жизнях и здоровье игроков, но и помочь людям, которые могут пострадать от урагана.