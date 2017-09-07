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ЦСКА вылетел в Пермь на игру с «Амкаром»

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Команда ЦСКА вылетела сегодня в Пермь, где в пятницу в стартовом матче 9-го тура чемпионата России встретится с «Амкаром».

На игру красно-синие отправились в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Игра начнется в 17:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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