ЦСКА вылетел в Пермь на игру с «Амкаром»
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Команда ЦСКА вылетела сегодня в Пермь, где в пятницу в стартовом матче 9-го тура чемпионата России встретится с «Амкаром».
На игру красно-синие отправились в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев.
Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Игра начнется в 17:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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