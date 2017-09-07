Фелипе Масса: В Монце мы были близки к топ-командам

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса подвел итоги Гран-при Италии в Монце и высказался о трассе в Сингапере, на которой пройдет следующий этап чемпионата мира.

«Гран-при Италии в Монце получился хорошим. Я был очень рад итоговому результату «Уильямса» – две машины попали в очки, и по ходу уик-энда мы были очень близки к топ-командам.

В то же время я доволен, что выступил перед невероятной толпой зрителей – они были фантастическими прямо с начала первой тренировки.

Даже без штрафов на стартовой решетке мы выглядели сильно. А после них я переместился на седьмое место, а моему напарнику Лэнсу Строллу предстояло начать гонку с потрясающей второй позиции. Он проделал отличную работу, и я рад, что он добился столь впечатляющего для молодого гонщика результата.

Мы смогли закончить гонку в очках обеими машинами – такое в этом году было только в Австрии. Думаю, мы можем быть довольным этим, хотя нам бы еще больше понравилось оставить обе «Форс Индии» позади нас.

Сейчас мы ожидаем одну из трех гонок сезона, которые в начале года оценивали как сложнейшие для нас. Мы думаем, в Сингапуре нам будет так же трудно, как в Монако и Будапеште.

Трасса «Марина Бей» не лучшим образом подходит для нашей машины, это не секрет. Но есть надежда, что гонка будет непредсказуемой, что типично для городских трасс», – приводит Motorsport.com слова Массы.

Напомним, на Гран-при Италии 36-летний бразилец финишировал восьмым, тогда как его партнер по команде Лэнс Стролл – седьмым.

14-й этап сезона Гран-при Сингапура пройдет 17 сентября.