Ученые доказали, что низкокалорийная диета помогает стать умнее
Ученые из Университета Калифорнии (Сан-Франциско, США)
в результате исследований пришли к выводу, что низкокалорийное питание положительно влияет на
когнитивные способности.
Для того, чтобы сделать такой вывод, ученые проводили на
кольчатых червях вида Caenorhabditis elegans.
В ходе эксперимента специалисты разделили подопытных на три
группы. Первые могли употреблять достаточное количество еды, вторым не
разрешали есть за час до начала эксперимента, а третья группа соблюдала
низкокалорийную диету. При этом исследователи попытались научить своих
подопытных ассоциировать запах бутанона с вознаграждением едой. В итоге
выяснилось, что количество усвоивших урок червей во второй и третьей группах
было вдвое больше, чем в первой.
Ученые отметили, что данный результат получился из-за
употребления меньшего количества калорий, которое приводит к уменьшению в мозге
запасов химического вещества (кинуреновая кислота) и этот процесс повышает
активность нейронов, участвующих в обучении. Эксперты решили проверить свои
догадки и уменьшили количество кинуреновой кислоты в мозге червей, но при этом
не ограничивали калории. Через какое-то время ученые повторили опыт и получили
те же результаты.