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Ученые доказали, что низкокалорийная диета помогает стать умнее

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ученые из Университета Калифорнии (Сан-Франциско, США) в результате исследований пришли к выводу, что низкокалорийное питание положительно влияет на когнитивные способности.

Для того, чтобы сделать такой вывод, ученые проводили на кольчатых червях вида Caenorhabditis elegans.

В ходе эксперимента специалисты разделили подопытных на три группы. Первые могли употреблять достаточное количество еды, вторым не разрешали есть за час до начала эксперимента, а третья группа соблюдала низкокалорийную диету. При этом исследователи попытались научить своих подопытных ассоциировать запах бутанона с вознаграждением едой. В итоге выяснилось, что количество усвоивших урок червей во второй и третьей группах было вдвое больше, чем в первой.

Ученые отметили, что данный результат получился из-за употребления меньшего количества калорий, которое приводит к уменьшению в мозге запасов химического вещества (кинуреновая кислота) и этот процесс повышает активность нейронов, участвующих в обучении. Эксперты решили проверить свои догадки и уменьшили количество кинуреновой кислоты в мозге червей, но при этом не ограничивали калории. Через какое-то время ученые повторили опыт и получили те же результаты.

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