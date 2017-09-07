Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия82 : 70Великобритания
Баскетбол  Латвия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Медики объяснили, почему во время тренировки в жару не стоит пить холодные напитки

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пить холодную воду или холодные напитки во время тренировок при жаркой погоде не рекомендуется.

Несмотря на то, что холодная вода на первый взгляд освежает и охлаждает, на самом деле она повышает разницу температур внутри и снаружи тела, что заставляет организм еще больше выделять пот и приносит еще больше неудобств.

Также рекомендуется по возможности заниматься утром или вечером, а не днем, когда температура наиболее высокая. Кроме того, есть смысл снизить нагрузки, чтобы тренировка принесла пользу.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Занятия со свободными весами не помогают превратить жир в мышцыВ жаркую погоду нужно снижать нагрузки, но не прекращать тренировкиКогда на улице жара, продолжать тренировки можно, но при этом важно не перенапрячься.Финские ученые: Накачать ноги можно с помощью легких весовАэробика улучшает работу мозгаАвстралийская фитнес-модель: Для успеха в спортзале нужно любить себя и принимать свою внешность
Футбол
Клубы АПЛ договорились о закрытии трансферного окна до старта сезона
Футбол
ЦСКА вылетел в Пермь на игру с «Амкаром»
Хоккей
Александр Лукашенко: «Динамо» (Минск)? Стыдно смотреть, как катаются на коньках
Баскетбол
Российские баскетболисты обыграли Великобританию на Евробаскете
все новости