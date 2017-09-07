Медики объяснили, почему во время тренировки в жару не стоит пить холодные напитки

Пить холодную воду или холодные напитки во время тренировок при жаркой погоде не рекомендуется.



Несмотря на то, что холодная вода на первый взгляд освежает и охлаждает, на самом деле она повышает разницу температур внутри и снаружи тела, что заставляет организм еще больше выделять пот и приносит еще больше неудобств.

Также рекомендуется по возможности заниматься утром или вечером, а не днем, когда температура наиболее высокая. Кроме того, есть смысл снизить нагрузки, чтобы тренировка принесла пользу.