Медики объяснили, почему во время тренировки в жару не стоит пить холодные напитки
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Пить холодную воду или холодные напитки во время тренировок
при жаркой погоде не рекомендуется.
Несмотря на то, что холодная вода на первый взгляд освежает
и охлаждает, на самом деле она повышает разницу температур внутри и снаружи
тела, что заставляет организм еще больше выделять пот и приносит еще больше
неудобств.
Также рекомендуется по возможности заниматься утром или
вечером, а не днем, когда температура наиболее высокая. Кроме того, есть смысл
снизить нагрузки, чтобы тренировка принесла пользу.
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