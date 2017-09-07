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Российские паралимпийцы не смогут выступать в форме цветов национального флага

Анастасия Марагина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Это условие стало одним из критериев допуска, установленных Международным паралимпийским комитетом (МПК) для российских спортсменов.

Российские паралимпийцы будут допущены к международным стартам лишь в качестве нейтральных спортсменов. Ничего, что могло бы выдать национальную принадлежность, нанесено на тело быть не должно.

Как пояснил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета, Крейг Спенс: «Национальные цвета не будут разрешены. Всё должно говорить о нейтральном статусе спортсмена.»

Ещё одним важным критерием допуска являются как минимум две сданные каждым спортсменом допинг-пробы в течении полугода, предшествующего его старту на соревновании.

Напомним, что в среду МПК было обнародовано решение продлить срок отстранения Паралимпийского комитета России. Однако некоторым российским спортсменам была предоставлена возможность выступить под нейтральным флагом.

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