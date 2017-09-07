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«Дину» допустили к участию в чемпионате России

Анастасия Марагина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мини-футбольный клуб «Дина» допущен до участия в чемпионате России.

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев сообщил, что МФК «Дина» прошёл лицензирование и теперь допущен до участия в чемпионате России этого сезона. Клуб примет участие во втором туре чемпионата страны в матче с командой «КПРФ», несмотря на сложности в финансировании. С ними было принято решение разбираться по ходу сезона, чтобы сохранить клуб.

Напомним, что «Дина» является девятикратным чемпионом России и восьмикратным обладателем кубка страны. Ранее руководство клуба столкнулось с финансовыми сложностями, из-за чего клуб не смог пройти лицензирование. 

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