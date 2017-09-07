Клубы АПЛ договорились о закрытии трансферного окна до старта сезона
Источник: The TelegraphКомментарии
На собрании клубов английской
премьер-лиги принято решение об изменениях срока закрытия трансферного окна.
Клубы договорились, что переходы в Англии будут завершаться в 17:00 четверга,
который предшествует первому туру. При этом продавать игроков за границу будет
разрешено как обычно до 31 августа.
За такое изменение выступили в августе большинство клубов, и теперь новое правило одобрено по итогам анонимного голосования.
Оно позволит избежать ситуаций, когда игроки после начала чемпионата продолжают требовать от руководства перехода в другой клуб. В этом сезона такая ситуация сложилась с Гилфи Сигурдссоном («Суонси»), Виргилом ван Дейком («Саутгемптон») и Россом Баркли («Эвертон»).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически