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Клубы АПЛ договорились о закрытии трансферного окна до старта сезона

Источник:  The TelegraphКомментарии

На собрании клубов английской премьер-лиги принято решение об изменениях срока закрытия трансферного окна. Клубы договорились, что переходы в Англии будут завершаться в 17:00 четверга, который предшествует первому туру. При этом продавать игроков за границу будет разрешено как обычно до 31 августа.

За такое изменение выступили в августе большинство клубов, и теперь новое правило одобрено по итогам анонимного голосования.

Оно позволит избежать ситуаций, когда игроки после начала чемпионата продолжают требовать от руководства перехода в другой клуб. В этом сезона такая ситуация сложилась с Гилфи Сигурдссоном («Суонси»), Виргилом ван Дейком («Саутгемптон») и Россом Баркли («Эвертон»).

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