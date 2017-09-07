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Лидеры России, Японии и Монголии прибыли на турнир по дзюдо во Владивостоке

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент России Владимир Путин прибыл в концертно-спортивный комплекс «Фетисов-Арена» во Владивостоке, где проходит финал Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди спортсменов до 21 года.

Как сообщает «Р-Спорт», вместе с российским лидером соревнования смотрят президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Лидеры заняли кресла в первом ряду возле самого татами и внимательно следят за соревнованиями.

Путин, Абэ и Баттулга известны своим увлечением дзюдо. Ранее на пленарной сессии 3-го Восточного экономического форума (ВЭФ) японский премьер предложил организовать визит президентов России и Монголии в Японию для проведения показательного поединка по дзюдо с олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира Ясухиро Ямаситой.

Турнир имени Дзигоро Кано проходит в рамках спортивной программы ВЭФ с 4 по 8 сентября.

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