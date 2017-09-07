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Natus Vincere подписала состав по Paladins

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Организация Natus Vincere подписала контракты с игроками команды WASD Sports.

Коллектив представит организацию на Paladins Premier League, которая ранее была анонсирована Всемирной ассоциацией киберспорта (World Esports Association — WESA).

«Партнерство с Hi-Rez по игре Paladins является стратегическим для WESA. Я очень горд, что в условиях жесткой конкуренции с другими лидирующими организациями нам удалось заполучить один из сильнейших коллективов Европы. С сегодняшнего дня парни, ранее выступавшие за команду WASD Sports, будут представлять Natus Vincere. Очень жду начала первого сезона Paladins Premier League, в котором мы обязательно будем бороться за победу!» — прокомментировал CEO Natus Vincere Евгений Золотарёв.

Первый сезон лиги стартует осенью 2017 года. В ней примут участие десять команд-участников WESA: EnVyUS, Fnatic, G2 Esports, mousesports, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, Renegades, SK Gaming, Splyce и Virtus.pro. Hi-Rez Studios разделит доход лиги между командами-участниками, а также гарантирует минимальную заработную плату для игроков 

Состав Natus Vincere по Paladins: 

Кай «Faenex» фон Дюппе 
Кари «Mutu» Парвиайнен 
Кевин «Unbelivable» Раху 
Павел «Creativs2» Майшик  
Тему «spunkki» Тенхунен 

Paladins — многопользовательский free-to-play шутер от первого лица, разрабатываемый Hi-Rez Studios. Игра стала доступна в раннем доступе в Steam в сентябре 2016.

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