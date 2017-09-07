Natus Vincere подписала состав по Paladins

Организация Natus Vincere подписала контракты с игроками команды WASD Sports.



Коллектив представит организацию на Paladins Premier League, которая ранее была анонсирована Всемирной ассоциацией киберспорта (World Esports Association — WESA).



«Партнерство с Hi-Rez по игре Paladins является стратегическим для WESA. Я очень горд, что в условиях жесткой конкуренции с другими лидирующими организациями нам удалось заполучить один из сильнейших коллективов Европы. С сегодняшнего дня парни, ранее выступавшие за команду WASD Sports, будут представлять Natus Vincere. Очень жду начала первого сезона Paladins Premier League, в котором мы обязательно будем бороться за победу!» — прокомментировал CEO Natus Vincere Евгений Золотарёв.



Первый сезон лиги стартует осенью 2017 года. В ней примут участие десять команд-участников WESA: EnVyUS, Fnatic, G2 Esports, mousesports, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, Renegades, SK Gaming, Splyce и Virtus.pro. Hi-Rez Studios разделит доход лиги между командами-участниками, а также гарантирует минимальную заработную плату для игроков



Состав Natus Vincere по Paladins:



Кай «Faenex» фон Дюппе

Кари «Mutu» Парвиайнен

Кевин «Unbelivable» Раху

Павел «Creativs2» Майшик

Тему «spunkki» Тенхунен



Paladins — многопользовательский free-to-play шутер от первого лица, разрабатываемый Hi-Rez Studios. Игра стала доступна в раннем доступе в Steam в сентябре 2016.



Источник