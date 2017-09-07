Донской, Южный и Габашвили получили wild card на турнире в Санкт-Петербурге

Организаторы турнира ATP в Санкт-Петербурге предоставили wild card четырем российским теннисистам.

«Что касается предоставленных организаторами wild card, то они достанутся российским игрокам Евгению Донскому (99-й номер мирового рейтинга) и Михаилу Южному (101). В играх квалификации примут участие российские игроки Алексей Ватутин (182) и Теймураз Габашвили (211)», – сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе турнира.

Турнир пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене». Его призовой фонд составит один миллионов долларов.

Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев, победивший в финале Станислава Вавринку из Швейцарии (6:2, 3:6, 7:5).