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Дмитрий Тарасов: За лето успел прочитать две книги по психологии

Источник:  RT на русскомКомментарии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о своих литературных предпочтениях.

«Свободное время всегда стараюсь посвятить чтению. За это лето во время сборов успел прочитать две книги по психологии. Эрика Берна «Игры в которые играют люди», и участника популярного шоу про экстрасенсов Виталия Гиберта «Моделирование будущего».

Берн понравился больше, да и в целом я люблю изучать психологию. Ещё ознакомился с автобиографией Зинедина Зидана. Читалось легко. Правда эту книгу к серьёзной литературе причислять бы не стал», – приводит «RT на русском».

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