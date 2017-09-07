Российский боксер Сергей Ковалев проведет бой до конца года, сообщил промоутер экс-чемпиона WBA (Super), IBF и WBO Кэти Дува.

«Сергей проведет бой до конца года. Мы сделаем заявление в ближайшие недели со всеми подробностями», – приводит «Р-Спорт» слова Дувы.

Напомним, в своем предыдущем бое 17 июня в Лас-Вегасе Ковалев не смог взять реванш у Андре Уорда и вернуть себе титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе.

При этом в конце августа 34-летний боксер заявил, что подумывает о завершении карьеры.

На счету Ковалева на профессиональном ринге 30 побед (26 нокаутом) при одной ничьей и двух поражениях от Уорда.