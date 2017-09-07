«Зенит» – «Уфа». Изменено время начала матча
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Время начала матча
10-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уфой» перенесено на полчаса.
Игра пройдет 18 сентября в Петербурге и начнется в 20:00.
Ранее матч был запланирован на 19:30.
Напомним, изначально встреча должна была состояться 17
сентября, но «Зенит» обратился в РФПЛ с просьбой перенести матч на день позже.
17 сентября в Петербурге пройдет матч между «Тосно» и «Спартаком», который был
запланирован на 16-е число, но перенесен на день позже по просьбе красно-белых
из-за их участия в Лиге чемпионов.
«Зенит» с 20 очками после восьми туров возглавляет турнирную
таблицу РФПЛ, «Уфа» с десятью баллами идет на восьмом месте.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически