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Бразилец Брандао, спровоцировавший скандал на турнире в Каспийске, предложил сопернику новый бой

Валерия Тимина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бразильский боец ММА Диего Брандао, ставший участником громкого скандала на турнире по смешанным единоборствам FNG 73, предложил своему сопернику новый поединок.

Напомним, что во втором раунде поединка Брандао отказался продолжать бой и покинул клетку, в знако протеста против необъективного, по его мнению, судейства и агрессивного поведения болельщиков.

«За 1 минуту 9 секунд до конца раунда я не хотел больше бороться, потому что я не чувствовал, что рефери контролировал бой, люди начали бросать бутылки и мусор в клетку, - привод слова Брандао агентство ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Fight Nights Global. - Вот тогда я пошел к двери. Мне не открыли и я решил выпрыгнуть из клетки, чтобы защитить себя от бутылок, я не знал, откуда они летели. После того, как я спрыгнул вниз, мои угловые начали бороться с людьми, которые кидали бутылки, а я пошел обратно в клетку, потому что бой был закончен, и меня попросили вернуться». 

Победу в поединке присудили Ахмеду Алиеву из-за отказа соперника продолжать бой. Позже стало известно, что Брандао укусил соперника за ухо во время боя. Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что бразильский спортсмен будет наказан за неспортивное поведение.

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